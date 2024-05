Yordex Smart PO's hjælper virksomheder med at reducere fakturabehandlingsomkostninger med op til 75 %, forbedrer synlighed, optimerer cash flow og leverer vindende køber-/leverandørforhold. Smart PO'er tager aktivt ansvar for situationen. Når de er sendt, vil de sørge for, at de er gennemført indtil den endelige betaling med så lidt involvering fra dig som muligt. De vil automatisk afstemme, automatisk modtage og automatisk betale og derved spare dig for masser af tid. Kom i gang med Yordex med praktisk talt ingen afbrydelse af dine nuværende processer. I modsætning til andre AP-løsninger har Yordex ikke noget dyrt, tidskrævende proces-redesign, der gør det muligt for dig at maksimere dit investeringsafkast fra dag 1.

