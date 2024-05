Xuexila Online Learning Network (www.xuexila.com) blev etableret den 31. marts 2006. Det er en gratis lærings-, gensidig assistance- og delingsplatform under Guangzhou Chenlong Education Technology Co., Ltd. Platformen tilbyder gratis læringstjenester til læringsentusiaster: vejledning i læringsmetode, tutorials til hukommelse og hjerneforbedring, engelskindlæring, computerkendskab, hurtiglæsning, eksamenscoaching, tale og veltalenhed, videotutorials, gratis download af undervisningsmateriale og andre online læringstjenester. Vi er forpligtet til at være en storstilet serviceplatform, der leverer gratis læringsrelateret materiale til netbrugere! Oplysningerne på Xuelas hjemmeside indsendes af netbrugere, omhyggeligt screenet og omhyggeligt redigeret, og derefter deles det bedste indhold med alle. Her kan du dele dine dokumenter med millioner af netbrugere, opnå gensidig hjælp og nyde glæden ved at dele, lære og vokse sammen!

Websted: xuexila.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med 学习啦. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.