WriteRightAI er en AI-drevet skrivecoach designet til at forbedre engelsk grammatik og sætningssammensætning færdigheder på tværs af forskellige niveauer af færdigheder. Værktøjet giver en AI-baseret grammatikkontrol, der giver feedback på brugerens skrivning, målrettet mod at forbedre dens effektivitet. Funktionerne i WriteRightAI udvides til at øve spørgsmål, som brugeren kan udnytte til at styrke deres forståelse og anvendelse af engelsk grammatik. Systemet anvender også kunstig intelligens til at generere anbefalinger til, hvordan man kan forbedre og professionalisere brugerens skrivning, hvilket gør det mere unikt. En anden fremtrædende funktion er Freetext Grammar Check (Pro), designet til folk, der søger at evaluere deres e-mails, opgaver eller CV'er. Brugere kan blot kopiere og indsætte deres tekster i kontrollen for en hurtig og effektiv gennemgang af deres grammatik. Tjenesten er tilgængelig i forskellige planer, herunder både gratis og premium abonnementer, for at imødekomme en bred vifte af brugerkrav.

