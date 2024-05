WP ERP er udtænkt af weDevs, et team af WordPress-udviklere, tænkere, supportmedarbejdere og marketingfolk. Virksomheden startede som en blogplatform i december 2008. Dengang udviklede vi WordPress-plugins, skrev udviklingsvejledninger og tilpassede PHP-relaterede artikler og mere fra et underdomæne. I maj 2012 relancerede vores virksomhed som en lille webudviklingsstartup med fornyet selvtillid og en stærkere vision. Vores hovedfokus er at levere høj kvalitet og skalerbare brugerdefinerede PHP-applikationer ved hjælp af WordPress til en konkurrencedygtig pris. Vi sigter efter at levere plugins og temaer krydret med de seneste udviklingstendenser og bedste praksis. Vi elsker enkelhed og intuitivitet, så alle vores plugins er designet til at være frontend. WP ERP er banebrydende virksomhedsløsning i WordPress-industrien. Vi begyndte at arbejde på WP ERP i 2015 og udgav den første betaversion i 2016. På det tidspunkt havde WordPress ingen plugins, der dækkede alle aspekter af en virksomhed og tillod virksomheder at administrere alt på egen hånd fra en enkelt løsning. Vores mål fra starten har været at gøre WP ERP til one-stop-løsningen for små virksomhedsejere til at håndtere alle deres behov fra en enkelt platform. WP ERP tilføjer således værdi på følgende måder: --> Det er nemt nok for brugerne at betjene og opretholde, --> Det giver ejerne kontrol over driften, --> Det er selvhåndterligt. Vi er nu en familie på 27 gratis og 50 premium plugins og 8000+ aktiv installation af WP ERP. Vi er også en familie på 70+ dedikerede medlemmer, der planlægger, udvikler og plejer produkter og indhold af topkvalitet, der er kundecentreret. Vi tager grundigt hensyn til brugernes præferencer og behov, når vi opretter vores plugins og indhold. Et dedikeret supportteam hjælper brugerne 24/7 og tager sig af deres problemer.

