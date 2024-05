WhoIsHostingThis.com er et webmasterværktøj, der lader dig finde ud af, hvilken webhost ethvert websted bruger. De fleste webmasterværktøjer kæmper med dette ene enkle spørgsmål: hvem er egentlig vært for et websted? For eksempel kan NetCraft.com give dig det indtryk, at HostGator.com er hostet af The Planet. Det er det naturligvis ikke - det er hostet af HostGator! -men de lejer plads i The Planets datacentersortiment. At kende den rigtige webhost er uvurderlig, hvis du har brug for at udstede en DMCA-klage, injuriepapirer eller rapportere et DDoS-angreb som en hastesag. WhoIsHostingThis.com bruger flere datakilder til at give mere nøjagtige resultater, såvel som at give anmeldelser af webhostingmærker, hostingsammenligningsværktøj og en DMCA-nedtagningsservice. Værktøjet har været omtalt i New York Times, LifeHacker og Download Squad. Det bruges også af den britiske regering og Association of Chief Police Officers i Storbritannien til at spore webstedsværter.

Websted: whoishostingthis.com

