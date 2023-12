WebProtégé er en cloud-baseret applikation, der giver brugerne mulighed for i fællesskab at redigere OWL-ontologier, og den er tilgængelig til brug på https://webprotege.stanford.edu. Web-Protégé er i øjeblikket vært for mere end 68.000 OWL-ontologiprojekter og har over 50.000 brugerkonti.

Websted: webprotege.stanford.edu

