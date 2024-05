Webio er en AI-drevet platform til kundeengagement, specifikt fokuseret på inkasso og gældsstyring. Nogle nøgledetaljer om Webios tilbud: +> Samtale AI: * Webio bruger konversations-AI og chatbots til at automatisere og blande kundesamtaler på tværs af forskellige digitale kanaler. * Deres Propensity Guidance-teknologi kan forudsige kundetilstande og designe personlige rejser for at forbedre engagementet. +> Inkasso og betalinger: * Webio har specialiseret sig i kredit-, inkasso- og betalingsmeddelelser, der hjælper virksomheder med at engagere sig positivt med kunder på tværs af gældscyklussen. * De sigter mod at forbedre likviditeten ved at gøre vanskelige samtaler nemmere gennem AI-assisteret kommunikation. +> Customer Engagement Platform: * Webio leverer en end-to-end platform for kundeengagement, der forbinder virksomheder med deres kunder gennem de kanaler, de bruger. * Det inkluderer funktioner som on-demand-meddelelser, dataintegration i realtid og simple API-baserede integrationer. +> Succesmålinger: * Webio hævder at have opnået betydelige forbedringer for sine kunder, herunder 52 % stigning i betalingsordninger, 34 % stigning i løfter om at betale og 75 % automatisering af samtaler. +> Sikkerhed og overholdelse: * Webio er ISO 27001 certificeret, hvilket viser sit engagement i informationssikkerhed og databeskyttelse. * Det fungerer på AWS-skyen, hvilket giver et sikkert og modstandsdygtigt miljø til kundeengagement. Webio ser ud til at være en specialiseret platform for kundeengagement, der udnytter samtale-AI og automatisering til at hjælpe virksomheder, især inden for inkasso- og forvaltningsdomænet, med at forbedre deres kundeinteraktioner og skabe bedre økonomiske resultater.

Websted: webio.com

