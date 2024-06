VoIP.ms blev grundlagt i 2007 og blev bygget af en gruppe IT- og forretningsfolk, som mente, at der var en bedre måde at bringe internettelefontjenester til virksomheder, der ligesom dem havde et ønske om kommunikationsløsninger af høj kaliber. Da VoIP.ms strengt taget er Bring-Your-Own-Device, fjerner VoIP.ms de begrænsninger og omkostningskrævende håndtering, der følger med nogle telefoniudbydere. Dette gør det muligt for VoIP.ms at give ubegrænset fokus på at opretholde en bredt tilgængelig og funktionsrig tjeneste. Udover den bedste selvbetjente cloud-telefoniplatform på markedet, er VoIP.ms en af ​​de få udbydere, der tilbyder sine tjenester uden forlovelseskontrakt og til de bedste priser, alt sammen med et højt service- og kvalitetsniveau.

Websted: voip.ms

