Vivid er en AI-drevet visuel editor i browseren, der forenkler webstyling og udvikling. Det hjælper udviklere og designere med at spare tid ved automatisk at generere kode for de første 80 % af en webapp og levere stylingværktøjer til de sidste 20 %. Med Vivid kan brugere redigere en hvilken som helst del af deres webapp direkte fra browseren og få vist stilarter uden at skulle gætte. Den AI-drevne kodegenerering udsender også produktionsklar kode hver gang, hvilket sikrer nøjagtighed og kvalitet. Vivid har også en intuitiv og brugervenlig grænseflade, der gør det muligt for brugere at ændre komponenter, inspicere elementer og lave kopi- og stilredigeringer uden at skulle trykke på kode. Med Vivid er udviklere og designere i stand til at komme til det arbejde, der betyder noget, uden at spilde tid på travlt arbejde, hvilket giver dem mulighed for at spare tid og blive mere produktive.

Websted: vivid.lol

