Alternativer - VisitBasis

BeMyEye

bemyeye.com

BeMyEye giver forbrugermærker en komplet løsning til at spore, analysere og forbedre deres præstationer i butikken ved hjælp af AI, IR og crowdsourcing-teknologier til at hjælpe dem med at opnå perfekt butiksudførelse. Udstyr din salgsstyrke med vores 'Compass'-app til at udføre hurtig og præcis but...