VisitBasis mobilapp hjælper købmænd, detailrevisorer og field marketing teams med at lave professionelle detailudførelsesrapporter med lethed. VisitBasis til Android er gratis for teams på 10 eller færre brugere til at udføre detailrevision og produktundersøgelser, indsamle markedsdata, oprette elektroniske formularer, administrere opgaver og få PDF-rapporter og fotorapporter. Indsaml markedsdata: 1. Opret formularer og produktbaserede undersøgelser hurtigere med vores visuelle træk-og-slip formularbygger. 2. Spar tid på at tildele opgaver med flere arbejdsgange og meddelelser. 3. Styrk dit team med vores brugervenlige mobilapp. Optimer deres ruter og øg antallet af besøg pr. dag. 4. Reducer risikoen for menneskelige fejl og forhindre svindel med vores besøgsvalideringssystem. 5. Få eksklusive markedstendenser ved at aktivere automatiseret produktbilledgenkendelse. Byg interaktive rapporter og dashboards: 1. Reager hurtigt på konstant skiftende kundekrav. Tilpas interaktive rapporter med filtre, billeder og redigerbare diagrammer og tabeller. 2. Visualiser dine data med fuldt integreret Google Data Studio. Automatiser dine dataoverførsler og spar timer på manuel eksport. 3. Spar tid med PDF-rapporter, der er nemme at dele, klar til brug, der indeholder dine markedsdata sammen med fotos. 4. Bekræft succesen af ​​din detailhandel med vores søgbare fotogalleri. 5. Planlæg opfølgende aktiviteter direkte fra billederne. Mærker, CPG-producenter, BTL-bureauer, udbydere af detailmerchandisingtjenester, mæglere og distributører bruger VisitBasis til: Detailrevision / In-store merchandising / Markmarkedsføring Udførelse af handelsprogram Produktindsigt Planogram-overholdelse Hyldeevaluering Prøveudtagning, event- og varekontrol Merchandising & displays Konkurrentindsigt Vis Revision Pris Check Sign, POP & POS-verifikation On-Shelf Tilgængelighed Automatiser din markmarkedsføring i dag!

Websted: visitbasis.com

