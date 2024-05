Øg fastholdelsen og produktiviteten af ​​dine teams. Opbyg karrieren for dine samarbejdspartnere, mens du udvikler nøglefærdigheder for din virksomhed Fastholdelse af medarbejdere i LatAm via uddannelse. Vinco hjælper virksomheder i Latinamerika med at betale for arbejdernes onlineuddannelse. Vi gør dette ved at forbinde medarbejdere til tilgængelige programmer (såsom gymnasie-, gymnasie- og sprogkurser) og til gengæld forbedre medarbejderfastholdelsen med mindst 2x.

Websted: vincoed.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Vinco. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.