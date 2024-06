Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Vidzflow er en video-hosting-løsning specielt designet til Webflow, der tilbyder en flugt fra begrænsningerne af videokomprimering, størrelsesgrænser og rodede videoafspillere. Det giver dig mulighed for enten at hoste rå videofiler eller bruge en integreret og fuldt tilpasselig videoafspiller, funktioner, der ikke er indbygget understøttet i Webflow. Du kan også uploade videoer fra Youtube eller Vimeo ved blot at indtaste URL'en.

Websted: vidzflow.com

