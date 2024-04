Alternativer - vHive

Dronedesk

dronedesk.io

Dronedesk er en webapplikation til forretningsadministration og flyplanlægning, der er bygget til at hjælpe droneoperatører med at spare tid og penge. Det giver en fuldt integreret suite af værktøjer, herunder CRM, produktoprettelse og tilbud og fakturering, aktivstyring for droner, batterier og and...