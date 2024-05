Konfirmasi Data Pengguna Dengan Platform Verifikasi Terintegrasi. Kembangkan infrastruktur digital perusahaan Anda dengan system keamanan yang otomatis og terintegrasi di Verihubs dengan teknologi otentikasi and verifikasi user. Verihubs er en identitets- og risikobeslutningsplatform for Indonesien. Vi har hjulpet mere end 290 førende virksomheder/startups i flere sektorer, herunder banker, fintech, e-handel, forsikring og andre digitale sektorer med at forhindre svindel. Rangeret som nr. 1 i Indonesien af ​​National Institute of Standards and Technology (NIST) med hensyn til ydeevne og nøjagtighed, blev vores AI-baserede ansigtsgenkendelsesteknologi (FR) en fast bestanddel i forebyggelse af svindel i denne nye æra med digital acceleration. Vores løsninger har fået tillid til BCA – den største private bank i Indonesien, IFG (en af ​​de største statsejede forsikringer), Commonwealth Bank, Maybank, Bukalapak, FAZZ, ULA og mange andre industriledere.

Websted: verihubs.com

