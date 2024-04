VerifactAI fungerer som en plagiatkontrol, men for fakta: Du indtaster din tekst, den analyserer, hvad der er skrevet, og forsøger at finde kilder på Google. På denne måde kan du tjekke for fejl eller AI-hallucinationer i din tekst, før du udgiver. Vi bruger proprietære maskinlæringsalgoritmer, der forstår, hvilke udsagn der skal faktatjekkes, og søger derefter på internettet én for én efter andre kilder, der siger det samme. Og ved du hvad der er bedst? Det tager kun omkring et minut pr. tekst!

Websted: verifactai.app

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Verifact AI. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.