Valon (Valon Mortgage) er på en mission for at styrke enhver boligejer. Vi tror på, at rejsen med boligejerskab starter, når du får dine nøgler, men varer langt længere. Vi skaber en verden, hvor boligejerskab kommer med lethed, sikkerhed og finansiel knowhow. Valon blev grundlagt i 2019 og har over 200 ansatte og behandler allerede $5+ milliarder i realkreditlån. Vores ultimative mål er at blive den økonomiske wellness-platform for alle og fjerne den stress, der følger med at styre din økonomi.

Websted: valon.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Valon. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.