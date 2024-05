Operationalisere emissionsstyring. Det er nemt at kvantificere og rapportere Scope 1, 2 og 3 emissioner til overholdelsesformål, mens du sætter og sporer mål på virksomhedsniveau og nul-nul-initiativer. Validere er en måling, rapportering og verifikation (MRV) SaaS-virksomhed, der hjælper energiorganisationer med at transformere afbrudte, ufuldstændige data til klare og umiddelbart anvendelige veje til økonomisk og miljømæssig værdi. Over 50 af Nordamerikas førende energiselskaber stoler på Valideres teknologi og multidisciplinære eksperter til at forstå deres fysiske og miljømæssige råvarer og navigere i et stadig mere komplekst miljø med klarhed og lethed. Validere er på en mission for at forbedre menneskelig velstand ved at gøre energiforsyningskæden effektiv og bæredygtig. Virksomheden har kontorer i Houston, Calgary og Toronto.

Websted: validere.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Validere. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.