Usedesk er en kundesupportplatform til automatisering, analyse og styrkelse af kundeservice, der hjælper med at højne kundens loyalitet. 1. Behandling af alle anmodninger, anmeldelser og omtaler om din virksomhed i et enkelt vindue. Der er ingen grund til at springe mellem messengers, chats, sociale netværk, e-mail, applikationer, anmeldelsessider og fora. Alt er gemt ét sted. 2. Højhastighedsunderstøttelsesdrevet automatiseringsrutinearbejde: skabeloner, udløsere og autosvar. Gem chathistorik og besvar de almindelige spørgsmål automatisk for at bruge mere tid i ikke-standardiserede situationer og spørgsmål. 3. Analyse: afdelingens arbejde, agent, periode. Vælg betingelserne og analyser resultaterne i praktiske tabeller. Hvor hurtigt hver medarbejder reagerer, hvor mange forespørgsler der behandles, og hvor tilfredse kunder er, er nu helt klart, et klik væk i Rapport-sektionen. Vi ved, hvor udfordrende kundeservice kan være og gør vores bedste for ikke at være et sjælløst system, men en fuldgyldig og venlig kundeservice: - Del vores viden offline og online: på webinarer, møder og konferencer. - Uddanne de bedste kundeserviceledere. - Og altid her for at hjælpe :)

Websted: usedesk.com

