Upverter er social making. Den bedste måde at samarbejde med andre på. Opdag, del og arbejd med hardware. I modsætning til eksisterende designværktøjer, som er isolerede og enkeltbruger, er Upverter meget integreret, i sagens natur samarbejdende og tilgængelig overalt i verden. Med Upverter-designteams udnytter kontraktdesignere og græsrods-innovatorer eksisterende designindhold og fokuserer på at bygge næste generations hardware i stedet for at spilde tid på at kopiere arbejde, indkøbe dele eller handle med producenter.

Websted: upverter.com

