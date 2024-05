Brex for D2C-mærker og indholdsskabere i Indonesien. UpBanx er Brex for D2C-brands og indholdsskabere i Indonesien. Vi hjælper vores kunder med at åbne en virksomhedskonto med høj udbytte, få finansiering, administrere transaktioner og lancere Web3-projekter, alt sammen ét sted. Der er over 700.000 D2C-mærker og indholdsskabere i Indonesien. Hvis vi betjener dem alle, er det en markedsmulighed på $14 mia. om året.

Websted: upbanx.com

