Unleash bruger kunstig intelligens til at udnytte al information i dine SaaS-værktøjer ved nemt at strømline viden i virksomhedens afdelinger, når som helst en medarbejder har brug for det, hvor end de foretrækker at arbejde. Unleash opnår dette gennem sømløse integrationer med din virksomheds datakilder såsom Slack, Notion, Jira, Zendesk og flere, hvilket gør det muligt for enhver medarbejder at finde den information, de leder efter, ved blot at spørge Unleash

Websted: unleash.so

