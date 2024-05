UNLEASH er stedet for HR, banebrydende teknologier og fremtidens arbejde. Det er den væsentlige kilde til nyheder, analyser og markedstendenser, der inspirerer og styrker organisatoriske ledere over hele verden. UNLEASH har hovedkontor i London, Storbritannien med aktiviteter i hele Europa og USA. Vores portefølje inkluderer: UNLEASH World (Paris) – Den mest indflydelsesrige HR-konference og -udstilling i verden og viser den næste bølge af banebrydende teknologier og de globale innovatører, der former fremtidens arbejde. UNLEASH America (Las Vegas) - The International Festival of HR, hvor verdens HR-ledere kommer for at gøre forretninger og opdage inspirerende historier og knowhow, der ændrer den måde, organisationer tænker om HR og innovation på. I sidste ende giver vi en platform til at dele ideer, der fungerer, netværker og driver forretning.

Websted: unleash.ai

