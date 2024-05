TwentyThree er en omfattende videomarketingplatform, der giver en bred vifte af funktioner og værktøjer til at hjælpe organisationer med at skabe, administrere og analysere deres videoindhold og webinarer. Platformen sigter mod at give teams mulighed for at udnytte video mere effektivt til marketing-, kommunikations- og samarbejdsformål. Født og stadig med hovedkontor i København, er TwentyThree den eneste europæiske spiller i den hurtigt voksende Video Marketing Platform-kategori. Hver dag opgraderer flere og flere af verdens bedste webinar-programledere, videoproducenter og videomarkedsførere til TwentyThree for at blive rigtig med video. Med markedets mest elskede webinarværktøj, enkle, men effektive måder at hoste og administrere videoer på dit websted, indsamle kundeemner, analysere dine videoers ydeevne og meget mere, gør vi det nemt for virksomheder at blive virkelig videodrevne.

Websted: twentythree.com

