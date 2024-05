TrustPulse er en selvstændig social proof app, der integreres med alle webstedsplatforme inklusive WordPress. Du skal have en TrustPulse-konto for at kunne drage fordel af dette plugin. Klik her for at komme i gang med TrustPulse FOMO-appen. TrustPulse kommer med en brugervenlig social proof notification builder, der giver dig mulighed for at skabe smukke WordPress FOMO popups, der er bevist at konvertere. Du kan tilpasse beskeden, farverne, billederne og mere, så de matcher dine FOMO-social proof-meddelelser med dit websted. Med TrustPulse kan du vælge mellem 2 typer FOMO-kampagner: * Seneste aktivitet: Vis en livestream af webstedsaktivitet som WooCommerce-køb, medlemsregistreringer, e-mail-tilmeldinger og mere. * On-Fire: Vis antallet af personer, der foretager handling på dit websted i en given periode. Ved at bruge TrustPulse WordPress FOMO-plugin'et har brugerne set et øjeblikkeligt løft i konverteringsraten.

Websted: trustpulse.com

