Trek Medics mission er at give ethvert samfund over hele kloden adgang til livreddende teknologi. Trek Medics International udvikler innovative mobilteknologier for at sikre, at lokalsamfund kan sende den rigtige responder til det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Det gør vi primært gennem Beacon, en pålidelig og omkostningseffektiv forsendelsesløsning til responderorganisationer.

Websted: trekmedics.org

