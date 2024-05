TradeX er en børs for at handle på resultatet af begivenheder, der påvirker din hverdag. Vi er verdens mest forenklede derivatbørs, hvor du kan handle på ja eller nej (uanset om der vil ske en begivenhed). TradeX giver folk mulighed for at handle med det, der betyder noget for dem. Eksempler: Klimaændringer, transport, valutaer, BNP, omicron cases, inflationsrate, filmlancering, næste præsident og meget mere.

Websted: tradexapp.co

