Alternativer - Top Hat

Padlet

padlet.com

Padlet er et digitalt lærred til at skabe smukke projekter, som er nemme at dele og samarbejde om. Det fungerer som et stykke papir. Vi giver dig en tom side - en padlet - og du kan lægge hvad du vil på den. Træk en video ind, optag et interview, tag en selfie, skriv dine egne tekstopslag eller uplo...