ThirdChannel leverer den eneste teknologiløsning i butikken og online, drevet af passionerede brandeksperter. At udstyre dygtige, passionerede brandrepræsentanter med kraftfuld cloud-baseret teknologi giver dem mulighed for at foretage intelligente salgsoptimeringer i både e-handel og i butiksmiljøer. ThirdChannel blev skabt med en simpel idé i tankerne - mærker og mennesker er symbiotiske. Folk knytter deres identitet til brands; de bliver alt, hvad brandet promoverer. Vi tror på, at der er en dedikeret, passioneret gruppe mennesker, der repræsenterer alt, hvad dit brand står for - livsstil, værdi, etik. Hos ThirdChannel finder vi disse mennesker og matcher dem til dit brand baseret på det liv, de elsker at leve. I vores kerne tror vi på, at virksomheder overgår konkurrenterne, når de er datadrevne. Til gengæld kan deres folk træffe guidede beslutninger, der fører til målbare resultater. ThirdChannels detailudførelse og e-handel kundesupportsoftware giver synlighed i realtidsdata for både online- og butiksaktivitet. Ved at samle millioner af datapunkter i simple dashboards har brands og brand-repræsentanter adgang til hurtige oversigter samt dybtgående analyser, der kan bruges til at træffe meningsfulde beslutninger. Administrer og bevar indsigt i dine medarbejdere og operationer fra et enkelt, organiseret dashboard. Vores suite af intuitive detailløsninger giver dig mulighed for at få realtidssynlighed i hver af dine butikker hvor som helst i verden, uanset hvad klokken er. Vores proprietære teknologistak inkluderer Core Store Reporting, Advanced Sales Reporting, Retail Presence Optimizer og Store Selection Service. Brands har brug for indsigt i realtid i online- og butikssalgsaktivitet, kunder skal styrke deres produktviden i kritiske øjeblikke af købsrejsen, og brandrepræsentanter skal have evnen til at skabe en uforglemmelig købsoplevelse. Vores varemærkerepræsentanter er eksperter i visuel merchandising, online chat-entusiaster og salgseksperter, der er dedikerede til dine kunder.

Websted: thirdchannel.com

