ThemeAnsar, er en platform dedikeret til at levere augmented reality (AR) løsninger. Det har til formål at udnytte kraften i AR-teknologi til at skabe innovative og engagerende oplevelser for forskellige industrier, herunder marketing, uddannelse, underholdning og detailhandel. ThemeAnsar er forpligtet til at skubbe grænserne for augmented reality og levere banebrydende løsninger, der transformerer den måde, virksomheder interagerer med deres kunder på og skaber værdi gennem fordybende digitale oplevelser.

Websted: themeansar.com

