The War Horse er et prisvindende nonprofit nyhedsrum og den mest betroede kilde til skudsikker rapportering om den menneskelige indvirkning af militærtjeneste. Vores team har magt til at stå til regnskab, styrker vores demokrati og forbedrer forståelsen af ​​de sande omkostninger ved militærtjeneste.

Websted: thewarhorse.org

