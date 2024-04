TextIt giver enhver mulighed for visuelt at bygge interaktive SMS- og Voice-applikationer overalt i verden. Kernen i TextIt ligger vores eksklusive flowmotor. Med flows kan enhver konfigurere eller ændre en kompleks SMS- eller Voice-applikation uden behov for en programmør eller dyrt konsulentfirma. Ved at bruge en grundlæggende Android-telefon kan du starte SMS-applikationer med det samme i ethvert land, mens du undgår dyre opsætningsomkostninger eller ekstern teknisk support.

Websted: textit.com

