Et brugervenligt, produktivt online værktøj til håndtering af testsager til at styre din testindsats på en enkel, strømlinet måde. TestLodge er let at bruge og giver QA-teams mulighed for nemt at administrere deres testcases og testkørsler. Med et udvalg af mange førende problemsporingsintegrationer kan du automatisk rejse og opdatere problemer for et smidigere samarbejde på tværs af teams.

Websted: testlodge.com

