TestFit er ejendomsmæglerplatformen, der gør det nemt at lave byggepladsplanlægning for udviklere, arkitekter og entreprenører, der ønsker at maksimere webstedspotentialet og få de rigtige tilbud gjort hurtigere. TestFit tager sig af kedelige opgaver som at tælle parkeringsbåse, udarbejde iterationer og beregne udbytte af omkostninger ved at generere hurtige konceptiterationer baseret på dit parametriske input. Vores AI-konfiguratorer optimerer de bedste designløsninger til ethvert websted med realtidsindsigt i design, konstruktionsmuligheder og omkostninger, så du kan spare tid på webstedsplanlægning, reducere risikoen ved at erhverve aftaler og øge potentialet for alle dine websteder. Over 650 tilbud og 80.000 enheder evalueres i TestFit om ugen.

