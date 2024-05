TerraCycle is an innovative recycling company that has become a global leader in recycling hard-to-recycle materials. They offer a range of free programs, as well as recycling solutions available for purchase for almost every form of waste. Eliminating the Idea of Waste

