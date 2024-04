Tenyks er en spin-out fra University of Cambridge, der opfinder den måde, menneskeheden interagerer med AI for at beskytte og glæde. For at beskytte verden mod misbrug af AI, men også for at sikre, at AI udvikles med passion, spænding og glæde! Vi er ved at bygge en MLOps-overvågnings- og valideringsplatform, der hjælper AI-udviklere, der arbejder med computervisionsdata, med at bygge mere pålidelig software hurtigere. Specifikt hjælper vores platform ML-udviklere med at forstå, hvad der er galt med deres software og rette op på det. Hos Tenyks sætter vi vores mål latterligt højt og holder sammen for at nå længere end noget tidligere kunne forestille sig. Vi starter i det små, arbejder hårdt og leverer hurtigt, og omfavner de uundgåelige forhindringer med åbne hjerter, fordi udfordringer giver næring til vores brændende ønske om at lære. Tenyksianere skelner ikke mellem arbejde og leg. Vi forfølger simpelthen vores vision om ekspertise og lader andre bestemme, om vi arbejder eller spiller.

Websted: tenyks.ai

