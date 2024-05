Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Templatic tilbyder over 90 premium WordPress-temaer designet til en række forskellige formål, herunder e-handel, mapper, fast ejendom, begivenheder og blogs. Temaerne kan tilpasses, SEO-venlige og kommer med funktioner som installation med et enkelt klik, prøveindhold og responsivt design. Templatic giver også plugins og en medlemskabsmulighed for adgang til alle temaer til en nedsat pris.

Websted: templatic.com

