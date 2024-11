Alternativer - Telmetrics

Salesken

salesken.ai

Salesken.ai er en samtale-intelligensplatform, der hjælper salgsteam med at forbedre ydeevnen og reducere anskaffelsesomkostninger. Værktøjet giver sælgere signaler i realtid under deres samtale for at hjælpe dem med at engagere deres kunder bedre. Platformen giver ledere og sælgere synlighed i hver...