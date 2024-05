Løn løber uden smerte. Massebetalinger uden banken. Hurtigere betalinger uden gebyrer. Mere sikre betalinger uden stress. Telleroo fjerner risikoen for bulkbetalinger til virksomhedsejere, interne økonomiteams, revisorer og bogholdere. Du kan nemt forberede lønkørsler og derefter finansiere en afgrænset e-pengekonto, når du skal behandle dem. Det er mere sikkert end at give forretningsbankadgang til tredjeparter og langt mindre besvær end at håndtere bankmandater, massebetalingstjenester og filuploads. Når en lønkørsel er klar, skal du blot finansiere kontoen, og betalinger sendes med det samme eller på din planlagte dato. Telleroo har en tovejssynkronisering med Xero og forbinder med andre betalings- og lønløsninger såsom Employment Hero, Staffology, ExpenseIn og SafeHR. Du kan også uploade en betalingsfil fra Sage, QBO eller andre steder for at sende betalinger på få sekunder. Giv dine holdkammerater tilladelse til at oprette, gennemgå og godkende betalinger, og stoppe den administrerende direktør-flaskehals. Telleroo vil advare dig, hvis bankoplysninger opdateres, en ny medarbejder/leverandør tilføjes, eller hvis et modtagernavn er et fuldt match, delvist match eller ikke match til bankkontoindehaveren, hvilket giver dig et ekstra lag af beskyttelse. Du kan endda scanne bankoplysninger fra fakturaer for at fjerne risikoen for betalinger til nye leverandører! Brug Telleroo til at betale UK-baserede leverandører og medarbejdere i GBP eller til at konvertere og sende betalinger i USD, EUR, AUD, CAD og mere! Hvis du er Xero-bruger, kan du afstemme internationale betalinger uden at skulle justere valutakursen.

Websted: telleroo.com

