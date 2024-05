Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Taylor & Francis Online, er en omfattende digital platform for akademisk forskning og videnskabelige publikationer. Det drives af Taylor & Francis Group, en førende international udgiver af akademiske tidsskrifter, bøger og onlineressourcer. Taylor & Francis Online er en vital ressource til at få adgang til og formidle videnskabelig forskning, der støtter det akademiske samfund med robuste værktøjer og et stort lager af viden.

Websted: tandfonline.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Taylor & Francis Online. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.