Tank Payments

Tank er neobanken, der får vognmænd betalt hurtigere. Tank er neobanken for vognmænd. Vi muliggør øjeblikkelig finansiering fra factoringselskaber til vognmandsfirmaer, så en vognmand behøver aldrig at vente 2 dage på, at pengene er afviklet, før han kan tanke op og komme tilbage på vejen.

Websted: tankpayments.com

