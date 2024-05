Software til virtuel tilpasning - Mest populære apps Mest populære Tilføjet for nylig

Virtuel tilpasningssoftware giver beklædningsvirksomheder mulighed for at tilbyde kunderne detaljerede størrelsesoplysninger, hvilket forbedrer deres evne til at foretage velinformerede online tøjkøb. Forhandlere kan udvikle brugerdefinerede størrelsesdiagrammer til deres produkter eller give kunderne mulighed for at oprette personlige størrelsesprofiler, der anbefaler varer, der giver den bedste pasform. Denne software kan integreres i e-handelsplatforme eller i butikkens kiosker for at højne kundeoplevelsen. Da virtuel tilpasningssoftware hovedsageligt er et kundevendt værktøj, skal det integreres med kundeorienteret software som e-handelsplatforme og personaliseringsværktøjer samt backend-systemer som e-handelsanalysesoftware.