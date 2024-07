SVG-redaktører - Mest populære apps

SVG (Scalable Vector Graphics) editorer er softwareværktøjer designet til at skabe, redigere og manipulere SVG-filer, som er XML-baserede vektorbilledformater, der er meget udbredt til webgrafik, animationer og skalerbare illustrationer. Disse redaktører tilbyder en række funktioner, der er skræddersyet til behovene hos grafiske designere, webudviklere og kunstnere, hvilket giver dem mulighed for at skabe visuelt overbevisende og skalerbare billeder med præcision og fleksibilitet.