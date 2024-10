Software til delt indbakke - Mest populære apps - Chile Mest populære Tilføjet for nylig

Software til delt indbakke skaber et samarbejdsmiljø, hvor teams kan håndtere e-mails sammen. Disse værktøjer kan konsolidere flere e-mail-konti i én indbakke, hvilket forenkler e-mail-administration. Typisk har virksomheder en primær e-mail-konto til forespørgsler eller kundeservice, tilgængelig for forskellige medarbejdere, men som mangler samarbejdsevner. Delte indbakkeløsninger løser dette ved at tilbyde en platform, hvor teams i fællesskab kan svare på eksterne forespørgsler, udnytte crowdsourcet viden og kommunikation i appen. Derudover tilbyder de værktøjer til at opbygge arbejdsgange og opgaver omkring e-mail-forespørgsler. Disse delte indbakker trækker e-mails fra konti leveret af e-mailsoftwareudbydere, hvilket muliggør fælles diskussion og svar. De fungerer ofte som selvstændige løsninger, der kan integreres med CRM-software, hvilket sikrer en problemfri registrering af kundeinteraktioner. Integration med opgavestyringssoftware er også almindelig, hvilket giver brugerne mulighed for nemt at oprette opgaver relateret til e-mail eller billetsalg.