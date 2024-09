Software til skærmdeling - Mest populære apps - Bolivia Mest populære Tilføjet for nylig

Skærmdelingsværktøjer gør det muligt for brugere at dele deres enhedsskærme i realtid, så andre kan observere deres handlinger. Disse værktøjer forbedrer samarbejdet mellem teammedlemmer og mellem oplægsholdere og publikum ved at omdanne en brugers skærm til en platform for diskussion, samarbejde eller demonstration. Væsentlige for en organisations samarbejdssoftwarepakke, skærmdelingsfunktioner er ofte integreret i andre softwareprodukter. Disse løsninger er værdifulde på tværs af forskellige brancher. Internt bruges de almindeligvis til team-brainstorming og idésessioner. Salgs- og marketingteams bruger skærmdelingsværktøjer under klient- eller interessentopkald til at give demonstrationer eller yderligere materialer. Mange værktøjer til skærmdeling er indbygget i anden software, såsom videokonferencer og webinarplatforme. Nogle løsninger fokuserer primært på skærmdeling og tilbyder videokonferencer som en sekundær funktion.