Software til belønninger og incitamenter - Mest populære apps - Angola Mest populære Tilføjet for nylig

Software til belønninger og incitamenter tilbyder virksomheder en platform til at sende belønninger til deres kunder, partnere eller medarbejdere. Virksomhedskonti spores og administreres gennem onlineportaler, hvor incitamenter kan købes og leveres ved hjælp af en enkel grænseflade. De tilbudte belønningstyper kan omfatte gavekort, forudbetalte kort, kuponer eller håndgribelige gaver. Nogle platforme tilbyder en belønnings-API, så virksomheder kan automatisere incitamentslevering via deres egen hjemmeside eller applikation. Disse udbydere samler et belønningskatalog gennem partnerskaber med online-handlere, detailhandlere, restaurantkæder, rejsebureauer eller andre underholdningsselskaber og videresælger eller administrerer distributionen af ​​belønningerne. Software til belønninger og incitamenter kan bruges på en række forskellige måder. Den mest almindelige er firmagavesoftware, som fokuserer på at belønne medarbejdere for at øge medarbejdernes engagement og tilfredshed. Derudover er der B2B-belønninger og incitamenter, herunder kanalpartnerpromoveringer, salgsincitamenter, kundegaver osv., for at pleje eller konvertere kvalificerede kundeemner og belønne loyale partnere. På bagsiden er der B2C-belønninger og incitamenter, der tager sigte på at belønne loyale kunder og booste brandloyalitet og kundefortalervirksomhed. Endelig er der forskningsincitamenter, der typisk belønner forsknings- og undersøgelsesdeltagere til markedsundersøgelsesformål for at drive deltagelse i forskningsundersøgelser.