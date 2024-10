Retail Execution Software - Mest populære apps - Chile Mest populære Tilføjet for nylig

Detailudførelsessoftware er designet til at planlægge, administrere og overvåge aktiviteter i butikken inden for industrien for forbrugsvarer (CPG). Disse værktøjer forbedrer samarbejdet mellem CPG-virksomheder og detailhandlere med det formål at optimere salg i butikkerne og øge fortjenesten. Merchandisers, marketingmedarbejdere og salgsmedarbejdere i CPG-industrien bruger denne software til at administrere deres respektive salgs- og marketingaktiviteter. Denne software kan tilbydes som et selvstændigt produkt eller som en kombination af forskellige løsninger. Det integreres ofte med handelsfremmestyringssoftware og detail-POS-systemer for at give en omfattende tilgang til detailstyring.