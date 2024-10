Detaildistribuerede ordrestyringssystemer - Mest populære apps - Tjekkiet Mest populære Tilføjet for nylig

Retail Distributed Order Management (DOM)-systemer hjælper detailhandlere med at håndtere ordrer på tværs af forskellige kanaler, både online og offline. Disse systemer hjælper detailhandlere med at opfylde kundernes forventninger med rettidige leveringer, samtidig med at ordreopfyldelsen optimeres til den lavest mulige pris. Ved at orkestrere og optimere hele ordreudførelsesprocessen giver DOM-systemer synlighed i lagerbeholdningen gennem hele forsyningskæden. Detail-DOM-systemer krydser ofte ordrestyringssystemer (OMS), som fokuserer på at automatisere ordrebehandlingsopgaver såsom transaktioner, kundekommunikation og tjenester. Detail-DOM-systemer forbedrer dog denne funktionalitet ved at aktivere omnichannel-ordredirigering ved hjælp af avancerede logikbaserede regler for at bestemme den bedste opfyldelsesplacering for en kundes ordre. Derudover integreres DOM-systemer problemfrit med ERP-systemer og e-handelsplatforme, der effektivt administrerer returneringer, ombytninger og refusioner.