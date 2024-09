Software til planlægning af detailsortiment - Mest populære apps - Barbados Mest populære Tilføjet for nylig

Software til planlægning af detailsortiment sætter offline-forhandlere i stand til at designe en vareblanding i butikken (mangfoldighed af produkter) og dybde (antal SKU'er eller varer inden for hver kategori), der stemmer overens med kundernes forventninger og efterspørgsel. Ved at sikre, at det rigtige sortiment er tilgængeligt i den rigtige butik, maksimerer det salgspotentialet. Denne software indsamler og analyserer data om kundepræferencer, tidligere købsadfærd og reaktioner på rabatter og kampagner, hvilket hjælper med den optimale lagerbeholdning for hver butik. Derudover kan detailsortimentsplanlægningssoftware integreres med detailhandels-POS og lagerstyringssystemer for at fange og analysere data på butiksniveau, såsom salgstal, kundeoplysninger og lagerniveauer. Disse indsigter er afgørende for effektiv sortimentsplanlægning i hver butik. Softwaren hjælper også med at styre lagerbeholdningen ved at reducere udsolgte lager, forhindre lagerudgang og identificere bestsellere, hvilket understøtter bedre lagerplanlægning og købsbeslutninger.