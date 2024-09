Rekruttering Marketing Platforme - Mest populære apps - Armenien Mest populære Tilføjet for nylig

Rekruttering Marketingplatforme hjælper interne rekrutteringsteams med at tiltrække og skaffe potentielle jobkandidater med det formål at omdanne dem til ansøgere. Disse platforme tilbyder en række værktøjer designet til at understøtte rekrutteringsmarkedsføringsindsatsen, såsom sociale rekrutteringsmuligheder, jobfordelingsfunktioner og CRM-funktioner (Candidate Relationship Management). Mange af disse værktøjer afspejler dem, der bruges i inbound marketing-strategier inden for marketingafdelinger. Organisationer bruger rekrutteringsmarketingplatforme til at fremme jobåbninger, engagere sig med kandidater, pleje deres interesse og tilskynde til ansøgningsindsendelser. Derudover inkluderer disse platforme ofte værktøjer til at identificere kandidater ved arrangementer som campus rekrutteringssessioner. Typisk indsat i HR-afdelinger, giver rekrutteringsmarketingplatforme interne rekrutterere mulighed for at dyrke talentpipelines, behandle kandidater i lighed med "leads" og evaluere dem på samme måde som salgsoperationer. Ved at udnytte rekrutteringsmarketingplatforme kan organisationer forbedre både antallet og kaliberen af ​​ansøgere. Disse platforme kan fungere uafhængigt eller som en del af en omfattende HR-administrationspakke, og de integreres problemfrit med ansøgersporingssystemer (ATS) og onboarding-software for at danne et sammenhængende økosystem for talenterhvervelse. Navnlig overlapper mange funktioner, der findes i rekrutteringsmarketingplatforme, med dem i e-mailmarketing, CRM-systemer og organiske søgemarketingværktøjer.